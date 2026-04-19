Israel Ceasefire : क्या नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में है ? इजराइल में भारी विरोध प्रदर्शन और ट्रंप का बड़ा दांव!

Protest: इजराइल में इन दिनों भारी सियासी उथलपुथल मची हुई है। लेबनान के साथ चल रहे तनाव और युद्धविराम की खबरों के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में भारी विरोध देखने को मिल रहे हैं। शनिवार रात को तेल अवीव की सड़कों पर हजारों लोग अपनी ही सरकार के खिलाफ उतर आए। जनता में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष है और यह विरोध अब राजधानी से बाहर भी फैल रहा है। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि लेबनान सीमा के पास स्थित किरयात शमोना जैसे इलाकों में सुरक्षा को लेकर सरकार का रवैया कमजोर नजर आ रहा है। इन सीमावर्ती इलाकों में भी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय नेताओं और कई शहरों के मेयर का साफ तौर पर मानना है कि इजराइल को बाहरी दबाव में आकर युद्धविराम के लिए मजबूर होना पड़ा है। जनता के बीच यह भावना तेजी से फैल रही है कि इस समझौते के कारण देश के मूल सैन्य लक्ष्य अधूरे रह गए हैं।