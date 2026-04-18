भारत ने अमेरिका के आसमान पर किसे दिखाई ताकत, क्या है इशारा, जानें F-15EX ईगल II की क्षमता और खासियत

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय वायुसेना प्रमुख का F-15EX में उड़ान भरना एक स्पष्ट कूटनीतिक और सामरिक संदेश है। यह चीन जैसे देशों को यह जताने के लिए काफी है कि भारत और अमेरिका की वायुसेनाएं अब तक के सबसे मजबूत अंतर-संचालनीयता स्तर पर काम कर रही हैं। इस दौरे के बाद, भारत और अमेरिका के बीच होने वाले आगामी सैन्य अभ्यासों (जैसे रेड फ्लैग या कोप इंडिया) में दोनों वायुसेनाओं के बीच नए स्तर का तालमेल देखने को मिल सकता है। साथ ही, MQ-9B ड्रोन की डिलीवरी के बाद भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण का अगला चरण शुरू होगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।