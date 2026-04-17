क्यूबा के आसमान में US का MQ-4C ड्रोन, चीन की ऊर्जा आपूर्ति को घेरने की तैयारी

अब क्यूबा इस रणनीतिक खेल का चौथा अहम केंद्र बन गया है। कैरिबियन क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण से अमेरिका न केवल चीन की गतिविधियों को सीमित कर सकता है बल्कि अपने दक्षिणी तट, खासकर फ्लोरिडा की सुरक्षा भी मजबूत कर सकता है। इसके अलावा क्यूबा में मौजूद चीनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी केंद्र भी अमेरिका के लिए चिंता का विषय हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ड्रोन ने बेजुकाल इलाके के आसपास भी निगरानी की, जहां चीन की इंटेलिजेंस गतिविधियां होने की आशंका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी इस दिशा में इशारा करता है। उन्होंने कहा था, "मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूं," जो क्यूबा पर अमेरिका की संभावित रणनीतिक पकड़ को दर्शाता है।