पाकिस्तान की फिर नापाक हरकत, भारत के लिए एयरस्पेस बंद करने की अवधि बढ़ाई

पाकिस्तान की तरफ से जारी नोटैम में कहा गया है कि भारतीय विमान और भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटरों के स्वामित्व वाले, संचालित या पट्टे पर लिए गए विमान, जिनमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं, को 24 मई 2026 सुबह पांच बजे तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से यह नोटम 24 अप्रैल को समाप्त होने वाली डेडलाइन से पहले जारी किया गया है।