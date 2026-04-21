‘खौफ के साये में नहीं होगी बात, हम झुकेंगे नहीं, मैदान-ए-जंग में मिलेंगे!’ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान का खतरनाक पलटवार!

ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने अमेरिका की नीयत पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने तौर पर कहा कि अमेरिका बातचीत का दिखावा कर रहा है, जबकि असल में वह ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है। गालिबाफ का कहना है कि धमकियों के साये में कूटनीति कतई संभव नहीं है। इसके साथ ही, तेहरान ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका अपनी आक्रामकता से बाज नहीं आया, तो युद्ध के मैदान में ईरान के पास कई 'नए रणनीतिक विकल्प' मौजूद हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी अमेरिका पर लगातार उकसावे की कार्रवाई करने और युद्धविराम के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया है।