कल खत्म हो रहा सीजफायर, युद्ध रोकने के लिए इस्लामाबाद में आमने-सामने होंगे अमेरिका और ईरान!

US-Iran Talks in Islamabad: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच 14 दिन का सीजफायर बुधवार (22 अप्रैल) को खत्म होने जा रहा है। इसी बीच खबर है कि दोनों देश एक बार फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में बातचीत के लिए लौट सकते हैं। एसोसिएटेड प्रेस (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के शीर्ष प्रतिनिधियों के संभावित दौरे से कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है।