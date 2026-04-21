अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच जर्मनी की एंट्री, ईरानी नागरिकों के लिए बताया सबसे बेस्ट ऑप्शन

ब्रसेल्स में यूरोपीय विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए जोहान वाडेफुल (Johann Wadephul) ने कहा, “अमेरिका वार्ता के लिए तैयार है और उसका उपराष्ट्रपति इस्लामाबाद आने को भी इच्छुक है। ईरान को इस अवसर का रचनात्मक तरीके से उपयोग करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता है जिससे क्षेत्र में तनाव कम किया जा सकता है।