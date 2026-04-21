अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, ईरान के जब्त जहाज में मिला मिसाइल रसायन, क्या चीन की मदद से मिसाइल बना रहा ईरान?

ईरान के जब्त जहाज में मिला मिसाइल रसायन
US-Iran War: ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी जहाज ‘टौस्का’ की जब्ती पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने दावा किया है कि चीन से आ रहा यह जहाज मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रासायनिक और तकनीकी सामग्री से लदा था। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, जहाज पर मौजूद धातु, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक घटक सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ईरान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर, ईरान ने इस कार्रवाई को 'समुद्री डकैती' करार देते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।
अमेरिका की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना द्वारा जब्त किया गया ईरानी जहाज चीन से आ रहा था और उसमें मिसाइल बनाने के लिए रासायनिक सामग्री मौजूद थी। उनके अनुसार, जहाज ने कई बार चेतावनी के बावजूद रुकने से इनकार किया। हेली ने कहा, 'यह एक और याद दिलाता है कि चीन ईरान के शासन को मजबूत करने में मदद कर रहा है' हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ सकता है। यदि यह दावा सही साबित होता है, तो चीन की भूमिका पर भी वैश्विक स्तर पर सवाल उठ सकते हैं।
अमेरिकी सेना ने ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज ‘टौस्का’ को ओमान की खाड़ी के पास जब्त किया। यह जहाज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिपिंग लाइन्स समूह से जुड़ा बताया गया है, जिस पर पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जहाज पहले भी दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं यानी ऐसी सामग्री ले जा चुका है जिनका इस्तेमाल सैन्य और औद्योगिक दोनों उद्देश्यों के लिए हो सकता है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने जिन वस्तुओं का जिक्र किया है, उनमें धातु, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक घटक शामिल हैं, जो मिसाइल कार्यक्रम में उपयोगी हो सकते हैं।
ईरान ने इस कार्रवाई को 'सशस्त्र समुद्री डकैती' करार दिया है और कहा है कि जहाज चीन से ही आ रहा था। ईरानी सेना ने बयान दिया कि वे 'स्पष्ट आक्रामकता' के खिलाफ जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जहाज पर मौजूद चालक दल के परिवारों को देखते हुए उन्होंने संयम बरता। साथ ही तेहरान ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिकी नाकाबंदी नहीं हटाई जाती, वह इस्लामाबाद में प्रस्तावित अमेरिका के साथ वार्ता के दूसरे दौर में हिस्सा नहीं लेगा।
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