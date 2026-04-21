अमेरिका-ईरान तनाव बढ़ा, ईरान के जब्त जहाज में मिला मिसाइल रसायन, क्या चीन की मदद से मिसाइल बना रहा ईरान?

US-Iran War: ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना द्वारा ईरानी जहाज ‘टौस्का’ की जब्ती पर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने दावा किया है कि चीन से आ रहा यह जहाज मिसाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रासायनिक और तकनीकी सामग्री से लदा था। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार, जहाज पर मौजूद धातु, पाइप और इलेक्ट्रॉनिक घटक सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर ईरान और चीन के बीच बढ़ते सैन्य तालमेल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर, ईरान ने इस कार्रवाई को 'समुद्री डकैती' करार देते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी है।