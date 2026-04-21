जंग मिडिल ईस्ट में और कीमत चुका रहे यूपी, बिहार, गुजरात के लाखों मजदूर, इस भरी-पूरी इंडस्ट्री को लग रहा ताला

मोरबी सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत के सिरेमिक उद्योग का दिल है। टाइल्स, बाथटब, वॉश बेसिन, टॉयलेट, देश का 80 फीसदी सिरेमिक यहीं से आता है। 600 से ज्यादा कंपनियां, चार लाख से ज्यादा मजदूर और 6 अरब डॉलर का उद्योग। लेकिन आज इनमें से कम से कम 450 कंपनियां बंद पड़ी हैं। मोरबी सिरेमिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अरवाडिया ने बताया कि 15 अप्रैल तक उन्हें उम्मीद थी कि हालात सुधर जाएंगे। लेकिन नहीं सुधरे। आज भी सिर्फ 100 के करीब यूनिट खुली हैं और उनमें से भी ज्यादातर में अभी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है। कम से कम 15 दिन और ऐसा ही रहेगा। इस बंदी ने दो लाख मजदूरों को बर्बाद कर दिया है, जिनमें से 50 हजार से ज्यादा अपने गांव-घर लौट चुके हैं।