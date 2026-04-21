India US Trade Deal हो गई लगभग पूरी, मोदी-ट्रंप की बातचीत के बाद बदला माहौल, कभी भी हो सकता है ऐलान

India US Trade Deal: वॉशिंगटन डीसी में इन दिनों एक ऐसी बातचीत चल रही है जिसका असर भारत के करोड़ों कारोबारियों और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की बात अब सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि आखिरी टेबल पर आ चुकी है। वॉशिंगटन डीसी में चल रही ताजा बातचीत में अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि डील का ज्यादातर हिस्सा तय हो चुका है, बस कुछ आखिरी मुद्दे सुलझाने बाकी हैं। अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि बातचीत "सकारात्मक और उपयोगी" रही है। उन्होंने साफ कहा कि "ज्यादातर काम लगभग हो चुका है।"