Ex CM और कांग्रेस के दिग्गज नेता एके एंटनी ने अपने बेटे को दिया चुनाव हारने का आशीर्वाद, बेटा बीजेपी से लड़ रहा है चुनाव

नई दिल्लीPublished: Apr 09, 2024 03:30:32 pm Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Kerala Ex CM wishes his son will looses in Loksabha Election 2024: कांग्रेस नेता एके एंटनी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान अपने ही बेटे अनिल एंटनी के चुनाव हारने की कामना कर डाली। एके एंटनी केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं।

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी ने आज कहा कि उनके बेटे अनिल के एंटनी जो केरल की पथानामथिट्टा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, उसको चुनाव हारना चाहिए। एंटनी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उनका बेटा हार जाए और दक्षिण केरल निर्वाचन क्षेत्र में उनके प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार एंटो एंटनी ही चुनाव जीतें।