CM आवास की ओर जाने से रोका तो हिंसक हो गए कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस पर कर दिया जानलेवा हमला; 28 लोगों के खिलाफ FIR

केरल में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। पुलिस ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के आधिकारिक आवास क्लिफ हाउस तक विरोध मार्च को जाने से रोका तो कांग्रस कार्यकर्ता हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया।
इस मामले में 28 युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य मामला दर्ज किया गया है। यह विरोध प्रदर्शन बुधवार देर रात हुआ।
म्यूजियम पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले में कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर जलती हुई मशालें फेंकी, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हो गया।
एफआईआर में नामजद लोगों में महिला कांग्रेस नेता वीना एस। नायर, लीना और जिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव श्रीकला जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं।
प्रदर्शन स्थल पर गिरफ्तार किए गए तीन युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुरुवार को अदालत में पेश किया गया और उन्हें हिरासत में भेज दिया गया।
मशाल जुलूस का आयोजन कोझिकोड जिले में दिन में हुई एक घटना के प्रतिशोध में किया गया था, जहां माकपा की युवा शाखा, डीवाईएफआई के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद शफी परमबिल को सड़क पर रोक दिया था।
इस घटना की निंदा करते हुए, युवा कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के उच्च सुरक्षा वाले आवास की ओर जलती हुई मशालों के साथ मार्च निकालकर एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया।
जैसे ही प्रदर्शन क्लिफ हाउस के पास पहुंची, पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें छोड़ीं। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी जगह पर डटे रहे, जिसके परिणामस्वरूप तनावपूर्ण गतिरोध पैदा हो गया।
पुलिस का आरोप है कि कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों पर जलती हुई मशालें फेंककर मामले को और भड़का दिया। जवाब में, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए लाठीचार्ज किया।
कई प्रदर्शनकारियों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया, जबकि अन्य भाग गए। हत्या के प्रयास के आरोप दर्ज होने से केरल में एक नया राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने वामपंथी सरकार पर लोकतांत्रिक असहमति को दबाने के लिए पुलिस की बर्बरता का आरोप लगाया है।
पार्टी नेताओं का दावा है कि यह विरोध प्रदर्शन प्रतीकात्मक था और उन्होंने पुलिस पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया।
हालांकि, सत्तारूढ़ माकपा ने पुलिस कार्रवाई का बचाव करते हुए कानून-व्यवस्था और मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा को गंभीर खतरा बताया है।
कांग्रेस की वरिष्ठ महिला नेताओं पर भी आरोप लगने के बाद, इस मामले से आने वाले दिनों में सत्तारूढ़ वामपंथ और विपक्षी कांग्रेस के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ने की आशंका है।