बड़ा खुलासा: दिल्ली सहित इन शहरों को थी दहलाने की साजिश, पाक में बैठे हैंडलर ने तैयार किया था ब्लू प्रिंट

ISI सर्मथित हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने निशाने पर लेता था। उनकी जरूरतों का फायदा उठाकर वह गैंगस्टर्स से लेकर आतंकवाद के रास्ते में उन्हें झोंक देता था। पुलिस ने कहा कि भट्टी और उसके साथी पहले पैसे कमाने का झांसा देते, फिर छोटे-छोटे काम देकर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते थे। उन्हें टारगेट की रेकी, हथियारों की डिलीवरी, ठिकानों की तलाश और हमले की योजना का हिस्सा बनाया जाता था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा कि इस मॉड्यूल से जुड़े दो से तीन सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है।