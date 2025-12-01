Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बड़ा खुलासा: दिल्ली सहित इन शहरों को थी दहलाने की साजिश, पाक में बैठे हैंडलर ने तैयार किया था ब्लू प्रिंट

दिल्ली सहित कई शहरों पर हमले की साजिश रची गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। इस मामले में एक नया ऐंगल भी सामने निकलकर आया है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 01, 2025

delhi police

दिल्ली पुलिस (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Delhi Police: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक और मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पकड़े गए आरोपी देश भर के 6 स्थानों पर ग्रेनेड से हमले की साजिश रच रहे थे। आरोपी ISI समर्थित पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे। वह दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में हमले की योजना बना रहे थे। वहीं, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को भी मारना चाहता था।

क्या है अनमोल बिश्नोई का भट्टी से कनेक्शन

अमेरिका से प्रत्यर्पित किए गए अनमोल बिश्नोई ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी समर्थित ISI हैंडलर व गैंगस्टर भट्टी से अपनी जान का खतरा बताया है। बिश्नोई ने कोर्ट में सुरक्षा याचिका दायर की है। जिसमें कहा गया है कि भट्टी उस पर हमला करवा सकता है।

मोबाइल से मिले कई शहरों के फुटेज

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उनके मोबाइल से रैकी किए गए शहरों की फुटेज मिली है। इनमें पंजाब के तीन जगह, यूपी के दो और दिल्ली में एक जगह हमले की योजना थी। इस खुलासे के बाद तीनों राज्यों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है।

सोशल मीडिया के इस्तेमाल से भारतीय युवाओं को फंसाता

ISI सर्मथित हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय युवाओं को अपने निशाने पर लेता था। उनकी जरूरतों का फायदा उठाकर वह गैंगस्टर्स से लेकर आतंकवाद के रास्ते में उन्हें झोंक देता था। पुलिस ने कहा कि भट्टी और उसके साथी पहले पैसे कमाने का झांसा देते, फिर छोटे-छोटे काम देकर उन्हें अपने नेटवर्क में शामिल कर लेते थे। उन्हें टारगेट की रेकी, हथियारों की डिलीवरी, ठिकानों की तलाश और हमले की योजना का हिस्सा बनाया जाता था। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कहा कि इस मॉड्यूल से जुड़े दो से तीन सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है।

पैसों की चाहत में भट्टी के संपर्क में आए युवा

दिल्ली पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक फिरोजपुर के कोहाला गांव निवासी हरगुनप्रीत सिंह ऊर्फ गुरकरणप्रीत 12वीं पास है। वह अपने दोस्त के जरिए भट्टी के संपर्क में आया था। पैसों की लालच के चलते वह गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड से हमला करने को भी तैयार हो गया। वह 25 नवंबर की शाम को उसने सिटी पुलिस स्टेशन के बाहर ग्रेनेड फेंका, जबकि उसका साथी मोटरसाइकिल चलाता रहा। पुलिस का मानना है कि इस हमले के जरिए मॉड्यूल अपनी सक्रियता साबित करना चाहता था, ताकि भट्टी को पाकिस्तान से और फंडिंग मिल सके।

वहीं, यूपी के बिजनौर का रहने वाला आसिफ भी ढाई महीने पहले ही भट्टी के संपर्क में आया था। भट्टी ने उसे पहले ग्राउंड ऑपरेटर्स के वीडियो भेजे फिर पंजाब में ग्रेनेड से हमले का टास्क दिया। एमपी के दतिया का रहने वाला 24 वर्षीय विकास प्रजापति उर्फ बेटू इंद्रगढ़ की अनाज मंडी में मजदूरी करता था। इंस्टा पर भट्टी की गैंगस्टर वाली छवि से प्रभावित होकर वह उससे जुड़ गया। भट्टी ने उसे भी ग्रेनेड व हथियार मुहैया कराए थे। इसके बाद विकास ने गुरदासपुर सिटी पुलिस स्टेशन और अमृतसर टाउन हॉल पुलिस स्टेशन की रेकी की थी। जिसके वीडियो भट्टी को भेजे थे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Dec 2025 06:42 am

Hindi News / National News / बड़ा खुलासा: दिल्ली सहित इन शहरों को थी दहलाने की साजिश, पाक में बैठे हैंडलर ने तैयार किया था ब्लू प्रिंट

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.