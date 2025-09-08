Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भाजपा विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी पर बढ़ा विवाद, TMC नेता को BJP ने भी दे दिया क्लियर जवाब

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर! टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बख्शी के भाजपा विधायक शंकर घोष को तेज़ाब डालने की धमकी देने के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा नेता दिलीप घोष ने बख्शी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है और TMC पर निशाना साधा है। इस घटना ने राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है।

कोलकाता

Mukul Kumar

Sep 08, 2025

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुर रहीम बख्शी। फोटो- X/@AbdurBoxi

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता अब्दुर रहीम बख्शी द्वारा भाजपा विधायक शंकर घोष के खिलाफ दिए गए विवादित बयान को विवाद बढ़ गया है।

भाजपा नेता दिलीप घोष ने टीएमसी विधायक अब्दुर रहीम बख्शी के बयान पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ, उन पर एफआईआर की मांग की है।

ये भी पढ़ें

तेजस्वी की पत्नी को ‘जर्सी गाय’ बताने का मामला, RJD नेताओं ने अब PM मोदी का नाम लेकर दे दिया बवाल मचाने वाला बयान!
राष्ट्रीय
image

क्या बोले भाजपा नेता?

भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी में आजकल इस तरह के लोग बहुत बढ़ गए हैं, जिनमें असामाजिक प्रवृत्तियां हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिए, वे अब विधायक बनकर विधानसभा में बैठ रहे हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर हमारा कोई नेता इस तरीके का बयान देता तो उन पर कार्रवाई हो जाती।

दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार न तो परीक्षाएं आयोजित करती है और न ही रोजगार देती है। हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई है, वह भी कोर्ट के आदेश पर हुई है।

उन्होंने आगे कहा कि मेरा मानना है कि जिन्होंने मेहनत से परीक्षा पास कर नौकरी हासिल की, उन्हें बार-बार परखने की जरूरत नहीं। लेकिन बिना परीक्षा के नौकरी पाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।"

शंकर घोष के पुराने बयान से खफा दिखे थे टीएमसी नेता

बता दें कि टीएमसी नेता अब्दुर रहीम बख्शी ने भाजपा विधायक शंकर घोष पर निशाना साधते हुए मुंह में तेजाब डालने की धमकी दी थी।

टीएमसी नेता शंकर घोष के पुराने बयान से खफा दिखे थे, जिसमें उन्होंने बंगाल के 30 लाख प्रवासी मजदूरों के रोहिंग्या या बांग्लादेशी होने का दावा किया था।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने अब्दुर रहीम बख्शी के बयान पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी सरकार को जनसमर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए वह भाजपा के एमएलए को डराने धमकाने का प्रयास कर रही हैं।

बंगाल की जनता की आवाज भाजपा सड़क से लेकर सदन तक उठाती रहेगी। वह खुद जानती हैं कि बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं, भाजपा के साथ खड़ी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Published on:

08 Sept 2025 10:32 am

Hindi News / National News / भाजपा विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी पर बढ़ा विवाद, TMC नेता को BJP ने भी दे दिया क्लियर जवाब

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट