भाजपा विधायक के मुंह में तेजाब डालने की धमकी पर बढ़ा विवाद, TMC नेता को BJP ने भी दे दिया क्लियर जवाब

दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यह सरकार न तो परीक्षाएं आयोजित करती है और न ही रोजगार देती है। हाल ही में जो परीक्षा संपन्न हुई है, वह भी कोर्ट के आदेश पर हुई है।