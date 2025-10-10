दिल्ली में तालिबानी फरमान: मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों के बैन पर विवाद

हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात में दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार, मानवीय सहायता, विकास परियोजनाओं और सुरक्षा सहयोग पर विस्तृत बातचीत की। मुत्तकी ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान अपनी धरती का कभी भी किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह बयान पाकिस्तान समर्थित आतंकी समूहों पर केंद्रित था, जो लंबे समय से अफगान मिट्टी का भारत-विरोधी गतिविधियों के लिए दुरुपयोग करते रहे हैं। जयशंकर ने घोषणा की कि भारत काबुल में अपना दूतावास दोबारा खोलेगा, जो संबंधों को नई मजबूती देगा। मुत्तकी ने बातचीत को 'सार्थक और दूरदर्शी' बताया, जिसमें सूखे मेवों का निर्यात, स्वास्थ्य सुविधाएं, कांसुलर सेवाएं और बंदरगाहों पर सहयोग शामिल है।