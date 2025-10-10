US Pakistan Arms Denial: अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति (US Pakistan Arms Denial) की अफवाहों पर सख्ती से विराम लगा दिया है। यूएस एम्बेसी ने स्पष्ट किया कि हालिया कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन में पाकिस्तान को नई अमराम क्रूज मिसाइलें (AMRAAM Missiles Pakistan) नहीं दी जा रही हैं। यह सिर्फ मौजूदा सिस्टम के लिए स्पेयर पार्ट्स और मेन्टेनेंस का मामला है, जो पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को अपग्रेड नहीं करता। यह बयान 30 सितंबर को डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऐलानके बाद आया, जिसमें पाकिस्तान को कई देशों की लिस्ट में शामिल किया गया था। पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन (KP Fabian Comments) ने इसे "सीमित स्पष्टीकरण" बताया, जो सिर्फ क्रूज मिसाइलों (US Pakistan Arms Denial) तक सीमित है। उन्होंने कहा, "अमेरिका यह साफ कर रहा है कि कोई नई या अपग्रेडेड मिसाइलें नहीं दी जा रहीं।" यह सफाई भारत की सुरक्षा चिंताओं को कम करने का प्रयास लगता है, खासकर जब पाकिस्तान की ओर से क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म के आरोप लगते रहते हैं। अगर आप साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं, तो यह खबर अमेरिका की बैलेंसिंग एक्ट को उजागर करती है।