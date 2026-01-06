NASA का महा-मिशन: जोखिम भरी ‘स्पेसवॉक’ पर निकलेंगे एस्ट्रोनॉट्स, माइक फिन्के रचेंगे इतिहास!

नासा (NASA) ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के बाहर नए साल के पहले महीने में होने वाली दो स्पेसवॉक की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन अभियानों का उद्देश्य स्टेशन की बिजली प्रणाली को मजबूत करना और इसके लंबे समय तक सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करना है। अब तक आईएसएस के निर्माण, रखरखाव और अपग्रेड के लिए 277 स्पेसवॉक की जा चुकी हैं। खुले अंतरिक्ष में की जाने वाली स्पेसवॉक को सबसे जोखिमभरे अंतरिक्ष अभियानों में गिना जाता है।