डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर क्यों भड़के? टैरिफ और सुप्रीम कोर्ट को लेकर किया ये बड़ा दावा

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर जारी एक बयान में राष्ट्रपति ट्रंप अपने देश की मीडिया पर भड़क उठे। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया जानबूझकर उनकी सरकार की इस उपलब्धि को छिपा रहा है। ट्रंप के अनुसार, मीडिया का यह रवैया सुप्रीम कोर्ट के उस संभावित फैसले को प्रभावित करने की एक कोशिश है जो टैरिफ नीति से संबंधित है। उन्होंने मीडिया को 'फेक न्यूज' करार देते हुए कहा कि जो लोग इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, वे देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले को अमेरिका के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक बताया।