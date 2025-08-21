यूक्रेन की नई क्रूज़ मिसाइल ‘फ्लेमिंगो’ बनी रूस के लिए खतरा, जानिए इसकी इनसाइड स्टोरी

Flamingo Cruise Missile: यूक्रेन ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज़ मिसाइल ‘फ्लेमिंगो’ (Flamingo Cruise Missile) का सफल परीक्षण किया है, जो 3,000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल का पहला प्रोटोटाइप गुलाबी रंग का था, जिससे इसे यह नाम मिला। इसे तैयार किया है यूक्रेनी रक्षा तकनीक कंपनी ‘फायर प्वाइंट’ ने, जो अब हर दिन कम से कम एक फ्लेमिंगो (Ukraine Long-Range Missile) बना रही है। ‘फ्लेमिंगो’ यानी FP-5 क्रूज़ मिसाइल (Fire Point Defense) एक बार में 1,150 किलो तक का विस्फोटक पेलोड लेकर उड़ सकती है और 14 मीटर के अंदर सटीक निशाना लगा सकती है। यह मिसाइल (Ukrainian Military Innovation) रूस के अंदर तेल रिफाइनरियों, हथियार डिपो और अन्य सैन्य ठिकानों पर अचूक हमले कर सकती है। कंपनी का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2025 तक रोजाना सात मिसाइलें तैयार की जाएं ताकि रूस- यूक्रेन युद्ध में इसकी बड़ी भूमिका हो सके।