पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप के बदले सुर, कहा – “यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेन्स्की चाहे तो रूस के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं खत्म”

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 41 महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। अब तक इस युद्ध की वजह से दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है। रूसी हमलों की वजह से यूक्रेन में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। कई सैनिकों और नागरिकों की मौत हो चुकी है और कई शहरों में तबाही मच चुकी है। रूसी सेना ने भी इस युद्ध में अब तक अपने कई सैनिकों को गंवा दिया है। यूक्रेनी हमलों में कुछ रूसी नागरिक भी मारे गए हैं। दुनियाभर के देश इस युद्ध को खत्म करने की मांग उठा रहे हैं। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) कुछ दिन पहले तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को युद्ध खत्म करने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अलास्का (Alaska) में उनसे मिलने के बाद ट्रंप के सुर अचानक से बदल गए हैं।