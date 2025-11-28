SIR पर घमासान जारी: चुनाव आयोग से मिले तृणमूल के नेता, कांग्रेस ने BLOs के मौत पर लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस ने SIR प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले BLO की मौत को मर्डर बताया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 बूथ लेवल ऑफिसर्स की मौत हुई। यह मर्डर है। उन्होंने कहा कि गोंडा के BLO विपिन यादव के परिवार ने बताया कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था। यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने आज का कड़वा सच है।