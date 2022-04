कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन, रेड जोन में दिल्ली के 6 जिलों समेत आधा NCR, और बढ़ेंगी सख्तियां!

देश में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। कई राज्यों में नए मामलों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल है। यहां तेजी से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। माना जा रहा है कुछ और पाबंदियां बढ़ाई जा सकती हैं।

देशभर के कई राज्यों में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में अब दिल्ली में भी बढ़ते मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। रोजाना मामलों में बढ़ोतरी के चलते अब सरकार कुछ और पाबंदियां लगाने पर विचार कर सकती है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि, अब तक दिल्ली के 6 जिले रेड जोन में आ चुके हैं। यहां पर कोरोना का हॉट स्पॉट बताया जा रहा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है एक बार फिर दिल्ली चौथी लहर का सामना करे। लिहाजा कुछ और पाबंदियों पर जल्द विचार किया जा सकता है।

Coronavirus In Delhi Six District In Red zone May Impose More Restrictions