कोरोना के ताजा आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता, महज दो दिन में मरने वालों की संख्या में हुआ इतने फीसदी इजाफा

नई दिल्ली। देशभर में भले ही अब तक कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की तीसरी लहर ने दस्तक ना दी हो, लेकिन इसको लेकर खतरा टला नहीं है। मौसम में आ रहे बदलाव और त्योहारों पर उमड़ी भीड़ के बाद देशभर में डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि दैनिक मामलों में राहत दिख रही है, लेकिन कोविड 19 ( Covid 19 ) की वजह से मरने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है।

पिछले 24 घंटे में ही देश में कोरोना के 11 हजार 850 नए मामले सामने आए हैं। वहीं, 555 नई मौतें दर्ज ( Corona Deaths ) की गईं। इसे अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, तो पिछले दो दिन में मृतकों की संख्या में करीब 63 फीसदी का उछाल आया है।

COVID19 | India reports 11,850 new cases and 555 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,36,308; lowest in 274 days: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/Zhp1X5odt8