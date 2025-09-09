VandeBharat Sleeper Train : दिवाली से पहले शुरू होगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

आसान सफर : दिल्ली-पटना इसी माह, फिर भोपाल व अहमदाबाद रूट पर शुरू करने की योजना
देश में दिवाली से पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी है। यह नई ट्रेन देश में लम्बी दूरी की रेल यात्रा को और अधिक सुगम व बेहतर बनाएगी। रेलवे सूत्रों के अनुसार दिल्ली से पटना के रूट पर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सितंबर में ही शुरू की जाएगी।
बाद में दिल्ली से भोपाल और अहमदाबाद के लिए ये सेवा शुरू होगी। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली वंदे भारत का मार्ग अभी तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि यह जयपुर हो कर जा सकती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से करीब 1000 किमी दूरी पर बसे शहरों के लिए शुरू करने की योजना है। माना जा रहा है कि पटना के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की जाएगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का इंतजार है। उम्मीद है कि रेलवे सितंबर के अंत तक नवरात्र में ट्रेन का शिड्यूल जारी कर सकता है।
देश में अभी 150 चेयरकार वंदेभारत ट्रेनें दिन के शिड्यूल में चल रही है। रात के सफर को सुगम व बेहतर बनाने के लिए अब वंदेभारत स्लीपर ट्रेन तैयार की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों संसद में कहा था कि चेन्नई की इंट्रीगल कोच फैक्ट्री में वंदे भारत स्लीपर के 10 सैट तैयार हो जाएंगे और फैक्ट्री ने 50 अतिरिक्त वंदेभारत स्लीपर का उत्पादन भी शुरू कर दिया है।
ऐसे होगी समय की बचत
नई दिल्ली से पटना: 972 किमी, अन्य ट्रेनों में समय- 17 घंटे, वंदे भारत स्लीपर- 11 घंटे
नई दिल्ली से अहमदाबाद (वाया जयपुर): 1000 किमी, अन्य ट्रेन-14 घंटे, वंदे भारत स्लीपर- करीब 8-9 घंटे
नई दिल्ली से भोपाल : 790 किमी, अन्य ट्रेनों में समय 13 घंटे, वंदे भारत स्लीपर- 6-7 घंटे