VandeBharat Sleeper Train : दिवाली से पहले शुरू होगी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन

बाद में दिल्ली से भोपाल और अहमदाबाद के लिए ये सेवा शुरू होगी। दिल्ली से अहमदाबाद जाने वाली वंदे भारत का मार्ग अभी तय नहीं है लेकिन माना जा रहा है कि यह जयपुर हो कर जा सकती है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली से करीब 1000 किमी दूरी पर बसे शहरों के लिए शुरू करने की योजना है। माना जा रहा है कि पटना के लिए पहली वंदे भारत स्लीपर बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले शुरू की जाएगी जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का इंतजार है। उम्मीद है कि रेलवे सितंबर के अंत तक नवरात्र में ट्रेन का शिड्यूल जारी कर सकता है।