Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

NH Toll : राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब वाहनों के बिना रूके कट जाएगा टोल, शुरूआत देश के 25 एनएच से होगी

टोल वसूली : गुजरात का चोर्यासी टोल देश का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाजा होगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू करने योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वित्तीय [&hellip;]

नई दिल्ली

Kanaram Mundiyar

Sep 01, 2025

toll
Toll Plaza (Image: Patrika)

टोल वसूली : गुजरात का चोर्यासी टोल देश का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाजा होगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू करने योजना को अन्तिम रूप दे दिया है। जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 एनएच पर टोल प्लाजा को मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की जाएगी।

ये भी पढ़ें

Bharat’s First Hydrogen Train : भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन तैयार
राष्ट्रीय
Bharat's First Hydrogen Train

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग एक बाधा-रहित टोल प्रणाली है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद बिना रूके ही वाहनों से निर्बाध तरीके से टोल वसूलने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तकनीक से लैस इस प्रणाली में टोल की मल्टी लेन में लगे हाई क्वालिटी सेंसर व रीडर्स और एएनपीआर कैमरों से फास्टैग और वाहनों के नम्बर पहचान कर ऑनलाइन टोल वसूलने की क्षमता रहेगी।

मोर्थ की योजना का उद्देश्य टोल राजस्व संग्रह में सुधार और एक स्मार्ट, तेज़ और अधिक कुशल एनएच नेटवर्क स्थापित करना है। गुजरात स्थित चोर्यासी टोल प्लाज़ा देश का पहला बाधा मुक्त टोल प्लाजा होगा। भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कम्पनी लिमिटेट और आईसीआईसीआई बैंक के बीच व्यापक मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली लागू करने के लिए एमओयू किया जा चुका है।

भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग : एक नजर

देश में वर्तमान में 63 लाख किलोमीटर से ज़्यादा लंबा सड़क नेटवर्क है। इसमें से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की कुल लंबाई 146,342 किलोमीटर है। पिछले एक दशक में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 55055 किलोमीटर की वृद्धि हुई है।

बहु-लेन मुक्त प्रवाह टोल से यह होगा फायदा-

-वाहनाें के बिना रूके निर्धारित टोल राशि कट जाएगी।

-टोल पर लगने वाली कतार से मुक्ति मिलेगी और समय खर्च नहीं होगा।

-वाहनों में ईंधन की दक्षता बढ़ेगी और ईंधन के व्यय में कमी आएगी।

ये भी पढ़ें

देश के महानगरों की लाइफलाइन हैं मेट्रो, नए प्रोजेक्ट को बजट से उम्मीदें
खास खबर
मेट्रो के नए प्रोजेक्ट को बजट से उम्मीदें

खबर शेयर करें:

Published on:

01 Sept 2025 06:00 am

Hindi News / National News / NH Toll : राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब वाहनों के बिना रूके कट जाएगा टोल, शुरूआत देश के 25 एनएच से होगी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट