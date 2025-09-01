NH Toll : राष्ट्रीय राजमार्गों पर अब वाहनों के बिना रूके कट जाएगा टोल, शुरूआत देश के 25 एनएच से होगी

मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग एक बाधा-रहित टोल प्रणाली है। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद बिना रूके ही वाहनों से निर्बाध तरीके से टोल वसूलने की प्रक्रिया जारी रहेगी। तकनीक से लैस इस प्रणाली में टोल की मल्टी लेन में लगे हाई क्वालिटी सेंसर व रीडर्स और एएनपीआर कैमरों से फास्टैग और वाहनों के नम्बर पहचान कर ऑनलाइन टोल वसूलने की क्षमता रहेगी।