सुबह 3 बजे बैठी कोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की सेशन जज ने की सुनवाई

दरअसल, ईडी ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाश गुरुवार सुबह 6.55 बजे शुरु हुई और उसे सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार तलाशी के 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है। इसलिए जब सुबह 3.05 बजे जब कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई तब आरोपी के वकील रास्ते में थे और जब तक दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हुई, तब तक सुबह के 6.30 बज गए थे। सेशन जज शेफाली बरनाला टंडन ने आरोपी यादव को 28 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। जज से स्पष्ट रूप से कहा कि आरोपी को फिर से शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया जाए।