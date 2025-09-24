कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू-राबड़ी और तेजस्वी को बुलाया, इस मामले में सुनाया जाएगा फैसला

land For Job Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में IRCTC घोटाले मामले में 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य को उस दिन हाजिर होने का आदेश दिया है। कोर्ट इस दिन इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि CBI ने चार्जशीट में लालू, राबड़ी, तेजस्वी सहित कई अन्य को आरोपी बनाया है। दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में 25 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI की स्पेशल कोर्ट के जस्टिस विशाल गोगने ने इस बारे में आदेश जारी किया है। 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट IRCTC के दो होटलो के टेंडर में भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा।
बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब से संबंधित है। उस दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को दिया था, उससे संबंधित कथित गड़बड़ियों को लेकर मामला है। इस केस में CBI ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए। वहीं इस पर तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।
मामले में सीबीआई ने आरोप लगाए कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली थी, उनके परिजनों ने लालू परिवार को जमीनें दी थी। वे जमीनें सर्कल रेट पर थीं हालांकि उस समय मार्केट रेट सर्कल रेट से करीब 6 गुना ज्यादा था।
बता दें कि इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने है। कोर्ट का 13 अक्टूबर का फैसला बिहार चुनाव में असर डाल सकता है। यदि कोर्ट का फैसला लालू परिवार के खिलाफ आता है तो एनडीए इसे मुद्दा बना सकता है और इस मुद्दे पर लालू परिवार पर घेर सकता है।