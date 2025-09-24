कोर्ट ने 13 अक्टूबर को लालू-राबड़ी और तेजस्वी को बुलाया, इस मामले में सुनाया जाएगा फैसला

बता दें कि यह मामला लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, तब से संबंधित है। उस दौरान IRCTC के दो होटलों के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट एक फर्म को दिया था, उससे संबंधित कथित गड़बड़ियों को लेकर मामला है। इस केस में CBI ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार सहित कई आरोप लगाए। वहीं इस पर तीनों की ओर से दलील दी गई कि सीबीआई के पास मामले में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है।