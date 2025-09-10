CP Radhakrishnan net worth: पिछले 4 उपराष्ट्रपतियों में सबसे अमीर हैं सीपी राधाकृष्णन, जानें धनखड़ से लेकर नायडू तक की कितनी संपत्ति

मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने 2007 से 2017 तक दो कार्यकालों में इस पद पर कार्य किया। मोहम्मद हामिद अंसारी की कुल संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति लगभग 8.5 करोड़ रुपये है।