उपराष्ट्रपति चुनाव: PM मोदी ने डाला वोट, सपा सुप्रीमो अखिलेश बोले- भाजपा पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है

Vice Presidential Election: उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल दिया है। वोट डालने के बाद वह संसद भवन से रवाना हुए।
उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि पहले पूरा देश जानता है कि भाजपा इस्तेमाली पार्टी है। पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा।
वोटिंग शुरू होने से पहले एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र सदन से लोधी कॉलोनी स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन किए। उनका मुकाबला 'इंडिया अलायंस' के उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी से है।
भाजपा के राज्यसभा सांसद रामभाई मोकारिया ने एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि सीपी राधाकृष्णन की जीत 100 प्रतिशत निश्चित है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग 10 बजे शुरू हो गई है, और हमारा दायित्व है कि सीपी राधाकृष्णन को बड़े अंतर से जिताएं। भाजपा सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि देशभर में उत्साह का माहौल है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमें बड़ी जीत मिलने वाली है। यह खुशी का माहौल है और मुझे उम्मीद है कि सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे।
भाजपा की राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि यह लोकतांत्रित व्यवस्था है और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हम सभी उत्साहित हैं। हम अपनी बुद्धि और विवेक के साथ मतदान करेंगे। भागवत कराड ने कहा कि आज के उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास बहुमत है। मुझे उम्मीद है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जीतेंगे। सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा कि एनडीए की पूरी योजना तैयार है और हमारी जीत निश्चित है।
यह चुनाव हमारे लिए गौरव की बात है। राज्यसभा को नए उपसभापति मिलने वाले हैं और हम सब इस चुनाव को लेकर उत्साहित हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की जीत होगी।
वहीं, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति के साथ-साथ अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूरी बना ली है। इन तीनों दलों ने ऐलान किया है कि वे न ही एनडीए के राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे और न ही 'इंडिया' ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे। इसके चलते जीत-हार के आंकड़े में फेरबदल तय है। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के सांसद सदस्यों की संख्या मिलाकर 14 होती है। संसद में कुल सांसदों की मौजूदा संख्या (लोकसभा और राज्यसभा) 781 है। 14 सासंद वोटिंग नहीं करेंगे। इससे कुल मतदाताओं की संख्या 767 ही रह गई है। जीत के लिए कम से कम 384 सांसदों का समर्थन चाहिए। NDA के पास बहुमत से कहीं अधिक 427 की संख्या है, जबकि विपक्ष के पास 355 सांसद हैं।