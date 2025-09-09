उपराष्ट्रपति चुनाव: PM मोदी ने डाला वोट, सपा सुप्रीमो अखिलेश बोले- भाजपा पहले इस्तेमाल करती है, फिर बर्बाद करती है

वहीं, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति के साथ-साथ अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग से दूरी बना ली है। इन तीनों दलों ने ऐलान किया है कि वे न ही एनडीए के राधाकृष्णन का समर्थन करेंगे और न ही 'इंडिया' ब्लॉक के सुदर्शन रेड्डी को वोट देंगे। इसके चलते जीत-हार के आंकड़े में फेरबदल तय है। बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल के सांसद सदस्यों की संख्या मिलाकर 14 होती है। संसद में कुल सांसदों की मौजूदा संख्या (लोकसभा और राज्यसभा) 781 है। 14 सासंद वोटिंग नहीं करेंगे। इससे कुल मतदाताओं की संख्या 767 ही रह गई है। जीत के लिए कम से कम 384 सांसदों का समर्थन चाहिए। NDA के पास बहुमत से कहीं अधिक 427 की संख्या है, जबकि विपक्ष के पास 355 सांसद हैं।