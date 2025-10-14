NDA में टेंशन! चिराग को दी गई सीट पर नीतीश ने उतारा अपना उम्मीदवार, मनाने आ रहे अमित शाह

Bihar Assembly Elections: NDA में सीट शेयरिंग तय हो गई है। BJP 101, JDU 101, LJP (R) 29, HAM 6 और RLM 6 पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ होने का बावजूद गठबंधन में खींचतान जारी है। सीएम नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। जदयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर विचार करने की मांग की है। इधर, नीतीश ने आज सीएम आवास पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह नीतीश को मनाने के लिए पटना आ रहे हैं। वहीं, आज शाम को NDA की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है।