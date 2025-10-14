Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

NDA में टेंशन! चिराग को दी गई सीट पर नीतीश ने उतारा अपना उम्मीदवार, मनाने आ रहे अमित शाह

एनडीए में दरार की खबरें सामने आ रही है। नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं। 9 ऐसी सीटें हैं, जहां जदयू और लोजपा के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read

भारत

image

Pushpankar Piyush

Oct 14, 2025

Amit Shah and Nitish Kumar met

अमित शाह और नीतीश कुमार । फोटो- आईपीआरडी

Bihar Assembly Elections: NDA में सीट शेयरिंग तय हो गई है। BJP 101, JDU 101, LJP (R) 29, HAM 6 और RLM 6 पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ होने का बावजूद गठबंधन में खींचतान जारी है। सीएम नीतीश कुमार 9 सीटों के बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। जदयू ने इन सीटों को लेकर बीजेपी से फिर विचार करने की मांग की है। इधर, नीतीश ने आज सीएम आवास पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पटना आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वह नीतीश को मनाने के लिए पटना आ रहे हैं। वहीं, आज शाम को NDA की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है।

सोनबरसा सीट पर टकराव

सोनबरसा सीट पर लोजपा और जदयू में टकराव की स्थिति बन गई है। यहां से नीतीश कुमार ने जदयू विधायक और मद्य निषेध मंत्री रत्नेश सदा को दोबारा टिकट दे दिया है, जबकि NDA में सीट शेयरिंग के तहत यह सीट लोजपा के खाते में गई है। नीतीश कुमार ने सोमवार को खुद रत्नेश सदा को पार्टी सिंबल देकर यह साफ संदेश दिया कि जदयू अपने निर्णयों पर अडिग है। रत्नेश सदा मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगे। जदयू का कहना है कि जिन इलाकों से उनकी पार्टी परंपरागत रूप से मजबूत रही है, वहां से उम्मीदवार वही पार्टी उतारे।

भाजपा में शामिल हुईं संगीता

भाजपा ने सोमवार को इंडिया ब्लॉक के दो बागी नेताओं को पार्टी में शामिल कर लिया। ये दोनों नेता पिछले विधानसभा चुनाव में क्रमशः राजद और कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने हाल ही में कैमूर जिले की मोहनिया विधानसभा सीट से इस्तीफा देने वाली संगीता कुमारी और पटना जिले की बिक्रम विधानसभा सीट से दो बार कांग्रेस विधायक रहे सिद्धार्थ सौरव को पार्टी सदस्यता दिलाई।

Published on:

14 Oct 2025 11:06 am

NDA में टेंशन! चिराग को दी गई सीट पर नीतीश ने उतारा अपना उम्मीदवार, मनाने आ रहे अमित शाह

