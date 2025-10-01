Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

देश में 7.2 फीसदी बढ़े अपराध, साइबर अपराधों में भी 31.2 फीसदी की बढ़ोतरी

एनसीआरबी की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2022 के मुकाबले 2023 में अपराधों में 7.2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में भी हुई बढ़ोतरी।

2 min read

भारत

image

Himadri Joshi

Oct 01, 2025

NCRB crime report

एनसीआरबी की रिपोर्ट ( प्रतीकात्मक तस्वीर)

देश में 2022 की तुलना में 2023 में 7.2 फीसदी से अधिक अपराध दर्ज किए गए। देश के तमाम राज्यों में 2023 में 62 लाख 41 हजार 569 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 58 लाख 24 हजार 946 था। इस दौरान सबसे अधिक 31 फीसदी की बढ़ोतरी साइबर अपराध में हुई। यह खुलासा एनसीआरबी की ओर से जारी एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार, देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। अपहरण, सड़क हादसों और हिट एंड रन के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि, हत्या के मामलों में कमी आई है।

2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले जबकि 2022 में 65,893

एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक देश में वर्ष 2023 में साइबर अपराध के 86,420 मामले सामने आए हैं जबकि 2022 में इसकी संख्या 65,893 थी। वहीं देश में हर घंटे बलात्कार और हत्या की तीन घटनाएं हो रही हैं। वर्ष 2023 में हत्या के 27,22 मामले सामने आए हैं। वर्ष 2022 में हत्या के 28,522 मामले सामने आए थे। इससे साफ है कि हत्या के मामलों में 2.8 फीसदी की कमी आई है। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध के मामलों में 28.8 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में ऐसे मामलों की संख्या 10,064 थी जो 2023 में 12,960 हो गई है।

अपराध की कुल दर वर्ष 2022 में 9.6 जबकि 2023 में 12.4 फीसदी

अपराध की कुल दर वर्ष 2022 में 9.6 फीसदी थी जो 2023 में बढ़कर 12.4 फीसदी हो गई है। वहीं कुल आपराधिक मामलों में वर्ष 2023 में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 793020 केस, महाराष्ट्र में 596103, तीसरे स्थान पर केरल में 584373 मामले दर्ज हुए। वहीं मध्यप्रदेश में 495708, राजस्थान में 317480 और छत्तीसगढ़ में 115493 मामले दर्ज हुए। देश के 19 मेट्रो शहरों की तुलना में दिल्ली में दहेज हत्या और बलात्कार के सबसे अधिक मामले दर्ज हुए। दिल्ली दहेज हत्या के 114 जबकि बलात्कार के 1088 केस दर्ज हुए।

महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े

वहीं 2023 में देश में महिलाओं के खिलाफ 448211 मामले दर्ज किए गए। इसमें 2022 की तुलना में मामूली बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 66381 मामले समाने आए, उसके बाद महाराष्ट्र में 47101 और फिर राजस्थान में 45450 मामले दर्ज हुए। इसी तरह पति द्वारा क्रूरता के 4219 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े जयपुर, मुंबई, इंदौर, कानपुर और गाजियाबाद में दर्ज मामलों से अधिक हैं।

सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ोतरी

देश में 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 1.73 लाख से अधिक लोग मारे गए और 4,47,969 लोग जख्मी हुए। इनमें से 45.8 फीसदी मामले दोपहिया वाहन से जुड़े थे जबकि तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के दो बड़े कारण थे। करीब 4,64,029 सड़क दुर्घटनाओं में से 95,984, घटनाएं शाम छह से रात नौ बजे के बीच हुईं, जो कुल सड़क दुर्घटनाओं का 20.7 प्रतिशत है। दोपहिया वाहनों से 79,533 मौतें हुईं। इसी तरह 27,586 पैदल यात्रियों की मौत हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Oct 2025 08:28 am

Hindi News / National News / देश में 7.2 फीसदी बढ़े अपराध, साइबर अपराधों में भी 31.2 फीसदी की बढ़ोतरी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

ट्रायल कोर्ट के मुकदमा सुनने से इनकार करने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, जज बोले- मजिस्ट्रेट के आदेश का तरीका देखकर दुख हुआ

Supreme Court
राष्ट्रीय

समाज सहयोग से संघ शताब्दी यात्रा सुगम बनी, RSS के 100 साल पूरे होने पर पढ़ें दत्तात्रेय होसबाले के लेख

राष्ट्रीय

Chennai Power Plant में बड़ा हादसा, 9 मजदूरों की मौत, सीएम और पीएम ने की मुआवजा देने की घोषणा की

9 killed in Chennai thermal power station accident
राष्ट्रीय

चेन्नई: थर्मल पावर स्टेशन हादसे में 9 की मौत, PM मोदी ने की मुआवजे की घोषणा

9 killed in Chennai thermal power station accident
राष्ट्रीय

PM मोदी ने CR पार्क में मां दुर्गा के किए दर्शन, काली बाड़ी मंदिर में भी की पूजा-अर्चना

PM Modi visited temple of Goddess Durga at CR Park
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.