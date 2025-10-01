देश में 7.2 फीसदी बढ़े अपराध, साइबर अपराधों में भी 31.2 फीसदी की बढ़ोतरी

देश में 2022 की तुलना में 2023 में 7.2 फीसदी से अधिक अपराध दर्ज किए गए। देश के तमाम राज्यों में 2023 में 62 लाख 41 हजार 569 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 58 लाख 24 हजार 946 था। इस दौरान सबसे अधिक 31 फीसदी की बढ़ोतरी साइबर अपराध में हुई। यह खुलासा एनसीआरबी की ओर से जारी एक रिपोर्ट में किया गया है। इसके अनुसार, देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में भी खासी बढ़ोतरी हुई है। अपहरण, सड़क हादसों और हिट एंड रन के मामले भी बढ़े हैं। हालांकि, हत्या के मामलों में कमी आई है।