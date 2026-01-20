आपसी रंजिश का खूनी अंत: पड़ोसी के 11 साल के बेटे की गला रेंतकर ली जान, बोरे में भरकर फेंका शव

पूछताछ के दौरान पहले तो सोनू ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की लेकिन बाद में सख्ती से पूछे जाने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सोनू ने बताया कि उसका मृतक बच्चे के परिवार से पुराना जमीन का विवाद चल रहा था इसी का बदला लेने के लिए उसने घटना को अंजाम दिया। वह पहले सूरज को बहला-फुसलाकर घर से दूर ले गया और फिर उसने गला रेतकर बेरहमी से बच्चे को मार डाला। इसके बाद सोनू ने बोरे में भरकर सूरज का शव झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने सोनू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।