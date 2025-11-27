टैक्सी ड्राइवर ने MBA स्टूडेंट का पहले किया रेप, फिर मर्डर; सबूतों के अभाव में छूटा लेकिन 15 साल बाद अब हुई जेल

पुलिस ने बताया कि 2022 के अपराध के सिलसिले में उसकी गिरफ्तारी के बाद जांचकर्ताओं ने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के इस निष्कर्ष के आधार पर आरोपी पर ध्यान केंद्रित किया कि दोनों अपराध एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए थे। पुलिस ने कहा कि उसके नमूने संदिग्ध के नमूनों से मेल खाते थे। पुलिस के अनुसार, आरोपी को हिमाचल प्रदेश में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया था।