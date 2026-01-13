‘मैंने हाथ-पैर जोड़े फिर भी नहीं रुके वो’…24 साल की युवती के साथ गांव के पूर्व मुखिया समेत 6 लोगों ने किया गैंगरेप

इसके बाद पूर्व मुखिया मो. जुनैद समेत सभी 6 आरोपियों ने शराब पी और बारी-बारी से पीड़िता का रेप किया। पीड़िता ने बताया कि वह लगातार आरोपियों से उसे जाने देने की विनती करती रही, उसने उनके सामने हाथ-पैर भी जोड़े लेकिन वे लोग नहीं रुके। पीड़िता से रेप करने के बाद सभी आरोपी बाहर से कमरा बंद करके वहां से भाग गए लेकिन जुनैद शराब के नशे में वहीं पर गिर गया। पीड़िता ने उसी आरोपी के फोन से पुलिस को फोन किया और मदद मांगी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने जुनैद को गिरफ्तार कर लिया। रविवार को पुलिस पीड़िता को अस्पताल लेकर गई और वहां उसका मेडिकल कराया।