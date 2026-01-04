4 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

13 साल की मासूम से तीन नाबालिगों ने किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

हुबली पुलिस ने 13 साल की लड़की से गैंगरेप करने के आरोप में तीन नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी पीड़िता के इलाके के रहने वाले हैं।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 04, 2026

Crime News

हुबली में 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्नाटक के हुबली में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल की मासूम के साथ उसी की कॉलोनी में रहने वाले तीन नाबालिगों ने गैंगरेप किया है। पुलिस ने शनिवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि तीनों आरोपियों की उम्र 14 से 15 साल के बीच है। पीड़िता के माता-पिता के अनुसार, घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने बच्ची को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल भी किया।

बच्ची के माता-पिता घर नहीं थे तब किया गैंगरेप

चूंकि तीनों आरोपी और पीड़िता नाबालिग हैं, इसलिए पुलिस इस मामले को बहुत संवेदनशीलता के साथ देख रही है। पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, जब पीड़िता बच्ची के माता-पिता घर पर नहीं थे उस दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले तीनों लड़कों ने इस घटना को अंजाम दिया। तीनों पीड़िता बच्ची को एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया।

पुलिस ने आरोपियों को लिया हिरासत में

हुबली-धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर एन शशि कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, पीड़िता बच्ची सुरक्षित है और उसे पुलिस सुरक्षा में ले लिया गया है। साथ ही तीनों नाबालिग आरोपियों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कुमार के अनुसार, तीन आरोपियों में से दो अभी हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और एक ने पढ़ाई छोड़ दी है, वह स्कूल ड्रॉपआउट है। बच्ची के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है।

वीडियो वायरल करने की दी धमकी

पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस को यह भी बताया है कि तीनों आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को डराया-धमकाया था। उन्होंने पीड़िता से कहा कि उनके पास इस घटना का वीडियो है और अगर उसने किसी से शिकायत की तो वह इस वीडियो को वायरल कर देंगे। माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। कमिश्नर कुमार ने बताया कि, आरोपियों के मोबाइल को कब्जे में लेकर उनकी भी जांच की जाएगी।

Updated on:

04 Jan 2026 10:21 am

Published on:

04 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / National News / 13 साल की मासूम से तीन नाबालिगों ने किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

