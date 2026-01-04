13 साल की मासूम से तीन नाबालिगों ने किया गैंगरेप, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल

पीड़िता के माता-पिता ने पुलिस को यह भी बताया है कि तीनों आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम देने के बाद लड़की को डराया-धमकाया था। उन्होंने पीड़िता से कहा कि उनके पास इस घटना का वीडियो है और अगर उसने किसी से शिकायत की तो वह इस वीडियो को वायरल कर देंगे। माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। कमिश्नर कुमार ने बताया कि, आरोपियों के मोबाइल को कब्जे में लेकर उनकी भी जांच की जाएगी।