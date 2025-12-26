13 साल की मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर किया गैंगरेप, पीड़िता का करीबी भी वारदात में शामिल

आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय नरोत्तम और 26 वर्षीय ऋषभ झा के रूप में हुई है। नरोत्तम राजा विहार में रहता है और एक नाई की दुकान चलाता है। नरोत्तम पीड़िता और उसके परिवार को जानता है। वहीं ऋषभ एक प्राइवेट बैंक में काम करता है और बादली की झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। पीड़िता के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नरोत्तम और ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।