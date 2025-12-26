26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

13 साल की मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर किया गैंगरेप, पीड़िता का करीबी भी वारदात में शामिल

दिल्ली के बाहरी इलाके समयपुर में एक 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया था जिसने कुछ ही घंटों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 26, 2025

Crime News

दिल्ली में 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप (प्रतीकात्मक तस्वीर)

राजधानी दिल्ली में एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहां एक 13 साल की मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपियों में से एक पीड़िता और उसके परिवार को जानता है और उसी के घर पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हुई यह घटना दिल्ली के बाहरी इलाके समयपुर बादली में हुई है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपियों की उम्र 28 और 26 साल

आरोपियों की पहचान 28 वर्षीय नरोत्तम और 26 वर्षीय ऋषभ झा के रूप में हुई है। नरोत्तम राजा विहार में रहता है और एक नाई की दुकान चलाता है। नरोत्तम पीड़िता और उसके परिवार को जानता है। वहीं ऋषभ एक प्राइवेट बैंक में काम करता है और बादली की झुग्गी-झोपड़ी में रहता है। पीड़िता के बयान और उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नरोत्तम और ऋषभ को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

बच्ची के जानकार के घर ही दिया घटना को अंजाम

डीसीपी हरेश्वर स्वामी के मुताबिक घटना वाले दिन ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी बच्ची को नरोत्तम के घर ले गए और फिर उसे जबरदस्ती शराब मिला कर उसका रेप किया। बच्ची के घर लौटने पर उसके माता-पिता को घटना के बारे में पता चला जिसके बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की।

आरोपियों ने बच्ची के साथ मारपीट भी की

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया, जिसने DCP के नेतृत्व में मामले की जांच शुरू की। टीम को जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करके चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए गए। मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

Published on:

26 Dec 2025 04:33 pm

Hindi News / National News / 13 साल की मासूम को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर किया गैंगरेप, पीड़िता का करीबी भी वारदात में शामिल

