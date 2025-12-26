बच्चों के सामने पत्नी को जिंदा जलाया, बेटी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी आग में दिया धक्का

उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी उनके घर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से जलने के कारण त्रिवेणी की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उसकी बेटी को पड़ोसियों ने बचा लिया और उसे मामूली चोटें आई। पुलिस के अनुसार, वेंकटेश और त्रिवेणी की लव मैरिज थी और उनके दो बच्चे हैं। शक के चलते वेंकटेश अक्सर त्रिवेणी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी के चलते हाल ही में त्रिवेणी अपने मायके चली गई थी लेकिन वेंकटेश दोबारा ऐसा न करने का वादा करके उसे वापस ले आया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वेंकटेश की तलाश के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है।