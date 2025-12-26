बच्चों के सामने पत्नी को जिंदा जलाया, बेटी ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी आग में दिया धक्का

वेंकटेश और उसकी पत्नी त्रिवेनी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
तेलंगाना के हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां नल्लाकुंटा इलाके में रहने वाले एक शख्स ने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। इस दौरान बीच-बचाव के लिए आई बेटी को भी आरोपी ने आग में धक्का दे दिया और फिर मौके से फरार हो गया। आरोपी की पहचान वेंकटेश के रूप में हुई है और उसने क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर को इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया था। इस दर्दनाक घटना में वेंकटेश की पत्नी की मौत हो गई। हालांकि उसकी बेटी की जान बच गई और उसे मामूली चोटें आई हैं।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वेंकटेश को अपनी पत्नी त्रिवेणी पर शक था और इसी के चलते दोनों के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे। घटना वाले दिन भी दोनों के बीच लड़ाई हो गई जिसके बाद वेंकटेश ने बच्चों के सामने त्रिवेणी की जमकर पिटाई की। इसके बाद वेंकटेश ने पेट्रोल छिड़क कर त्रिवेणी को जिंदा ही जला दिया। मां को जलता देख जब त्रिवेणी की बेटी उसे बचाने भागी तो वेंकटेश ने उसे भी आग में धक्का दे दिया और फिर मौके से फरार हो गया।
उनकी चीखें सुनकर पड़ोसी उनके घर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गंभीर रूप से जलने के कारण त्रिवेणी की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उसकी बेटी को पड़ोसियों ने बचा लिया और उसे मामूली चोटें आई। पुलिस के अनुसार, वेंकटेश और त्रिवेणी की लव मैरिज थी और उनके दो बच्चे हैं। शक के चलते वेंकटेश अक्सर त्रिवेणी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। इसी के चलते हाल ही में त्रिवेणी अपने मायके चली गई थी लेकिन वेंकटेश दोबारा ऐसा न करने का वादा करके उसे वापस ले आया था। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वेंकटेश की तलाश के लिए पुलिस सर्च अभियान चला रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग