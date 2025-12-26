शादीशुदा महिला ने ठुकराया प्रपोजल, सिरफिरे ने क्लब में सरेआम मारी गोली

कल्पना के पति की शिकायत के आधार पर सेक्टर 29 थाना पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी थी। जिसके बाद अब पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत से तुषार और उसके साथी शुभम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ के दौरान तुषार ने अपना जुर्म कबूल किया। तुषार ने पुलिस को बताया कि करीब छह महीने पहले उसकी दोस्ती कल्पना से हुई थी। तुषार कल्पना से शादी करना चाहता था लेकिन वह बार-बार उसे मना कर रही थी। घटना वाली रात तुषार अपने दोस्त के साथ क्लब में आया और उसने फिर से कल्पना को शादी का प्रस्ताव दिया। कल्पना ने जब तुषार का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने उसे गोली मार दी।