तीन साल में बिना तलाक तीन शादियां, पुलिस के पकड़ने पर आरोपी ने कहा शादी करना मेरी मजबूरी

पिंटू के अनुसार उसके घर के हालात ऐसे बन गए थे कि उसके लिए पिछली शादियों को निभाना नामुमकिन हो गया था। पिंटू ने कहा, मेरी मां की उम्र 60 साल है और उन दोनों में से किसी ने भी दो दिन भी खाना नहीं बनाया। बल्कि मैं और मेरी मां उन्हें खाना बना कर खिलाते थे। पिंटू ने अपनी पहली पत्नी खुशबू पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। पिंटू का कहना है कि उसकी खुशबू के इरादे खतरनाक थे और गांववालों को इसके बारे में जानकारी थी। पिंटू ने आरोप लगाया कि खुशबू उसे और उसकी मां को मारने के लिए चाकू लेकर आई थी।