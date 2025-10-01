Crime News: मां के सामने बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 2 पुलिसकर्मियों की करतूत ने पूरे राज्य में मचाई खलबली!

तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में दो पुलिसकर्मियों पर आंध्र प्रदेश की एक 25 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक बलात्कार का आरोप लगा है। दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। पीड़िता और उसकी मां फल बेचने के लिए तिरुवन्नामलाई आई थीं। 2 min read