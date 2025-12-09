ससुराल वालों से हुई लड़ाई तो गुस्से में पत्नी को जिंदा जलाया, पीड़िता ने अपने आखिरी बयान में कहा…

आनंद के आग लगाने के बाद नीतू दर्द से तड़पती हुई घर के बाहर भाग आई। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे पकड़ा और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां से नीतू को पहले गुरुग्राम के अस्पताल भेजा गया और फिर वहां से रोहतक रेफर कर दिया गया। यहां सोमवार को इलाज के दौरान नीतू ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पुलिस को दिए डाइंग डिक्लेरेशन, यानी अपने आखिरी बयान में नीतू ने बताया कि आनंद उससे रंजिश रखे हुए था क्योंकि हाल ही में उसकी बहन की शादी के दौरान उसके परिवार वालों का आनंद से झगड़ा हो गया था।