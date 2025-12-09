ससुराल वालों से हुई लड़ाई तो गुस्से में पत्नी को जिंदा जलाया, पीड़िता ने अपने आखिरी बयान में कहा…

गुरुग्राम में पति ने पत्नी को जिंदा जलाया (प्रतीकात्मक तस्वीर)
हरियाणा के गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 44 साल के आदमी ने गुस्से में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ जिससे नाराज होकर पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया। यह मामला रायसीना गांव के भोन्डसी पुलिस स्टेशन क्षेत्र का है। सोमवार को पुलिस द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तारी कर लिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी की पहचान आनंद के रूप में हुई है और उसने 30 नवंबर को अपनी 37 वर्षीय पत्नी नीतू की हत्या कर दी थी। घटना वाले दिन आरोपी शराब पीकर घर आया और नीतू से झगड़ा करने लगे। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि आनंद ने नीतू के साथ मारपीट शुरू कर दी। आनंद ने नीतू को बुरी तरह से पीटा और फिर अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाल कर उसे नीतू पर छिड़का और आग लगा दी।
आनंद के आग लगाने के बाद नीतू दर्द से तड़पती हुई घर के बाहर भाग आई। इसके बाद परिवार के लोगों ने उसे पकड़ा और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए। यहां से नीतू को पहले गुरुग्राम के अस्पताल भेजा गया और फिर वहां से रोहतक रेफर कर दिया गया। यहां सोमवार को इलाज के दौरान नीतू ने दम तोड़ दिया। अस्पताल में पुलिस को दिए डाइंग डिक्लेरेशन, यानी अपने आखिरी बयान में नीतू ने बताया कि आनंद उससे रंजिश रखे हुए था क्योंकि हाल ही में उसकी बहन की शादी के दौरान उसके परिवार वालों का आनंद से झगड़ा हो गया था।
इस बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सोमवार को आरोपी आनंद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ के दौरान आनंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने पुलिस को बताया कि वह घटना वाले दिन नशे में था और फिर उसने नीतू से झगड़ा कर उसे आग लगा दी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और आरोपी आनंद को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
