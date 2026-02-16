प्रेगनेंट युवती के गले पर किया कैंची से वार, पति के सामने बेरहमी से कर दी गई हत्या, पांच महीने पहले हुई थी शादी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान महक के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम स्थित एचडीएफसी बैंक में कार्यरत थी। रविवार रात करीब 7 बजे महक अपने पति अंशुल के साथ हिसार से गुरुग्राम के लिए निकली थी। जानकारी के अनुसार, बादली और बहादुरगढ़ के बीच यह वारदात हुई। रात करीब 11 बजे अंशुल ने खुद पुलिस को कॉल कर पत्नी की मौत की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बहादुरगढ़ के नागरिक अस्पताल में रखवाया और जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महक के गले पर कैंची से वार किया गया था। फिलहाल पुलिस हत्या के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है।