फॉर्च्यूनर और दस लाख की डिमांड, फंदे से लटका मिला बहू का शव, मृतका के भाई ने लगाया हत्या का आरोप

श्वेता के भाई ने बताया कि उन्हें गांव वालों के जरिए बहन की मौत की खबर मिली। भाई का आरोप है कि श्वेता के ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की है। भाई की शिकायत के आधार पर पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य इकट्ठा कर लिए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस के अनुसार घटना के दौरान श्वेता का पति नंदू छुट्टी पर था और अब उसका फोन नहीं लग पा रहा है। पुलिस नंदू समेत उसके परिवार के अन्य सदस्यों की तलाशी में जुटी है।