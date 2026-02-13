तांत्रिक के कहने पर मां को उतारा मौत के घाट, सोते हुए मुंह पर तकिया रखकर दम घोंटा

धीरे धीरे यह शक इतना बढ़ गया कि उसने अपनी मां को ही मौत के घाट उतारने की योजना बना ली। पुलिस जांच में ज्योतिषी की भूमिका भी खंगाली जा रही है। पुलिस के शुरुआती बयान के मुताबिक, सुचित्रा अपनी मां के घर पहुंची और रात के समय जब वह सो रही थी, तब कथित रूप से तकिए से उसका दम घोंट दिया। हत्या के बाद सुचित्रा ने इसे सामान्य मौत दिखाने की कोशिश की और मामले को निपटाने के लिए जल्दी-जल्दी अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन तब तक गांव के लोगों को परिस्थितियों पर शक हो गया और पुप्पावती की मौत के कारणों पर सवाल उठने लगे।