Assam Election 2026: सीमाएं बदली, समीकरण बदले, अल्पसंख्यक वोटर्स का दबदबा घटा, 35 से घटकर 23 सीटों तक सिमटा असर

परिसीमन के बाद अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच भी सोच में बदलाव देखा जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में मतदाता सत्तारूढ़ गठबंधन के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार के साथ रहने से विकास और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। NDA के सहयोगी असम गण परिषद (AGP) ने बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे वह अल्पसंख्यक मतदाताओं के बीच एक संतुलित विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर BJP ने अपनी रणनीति अलग रखी है और अपने उम्मीदवारों की सूची में मुस्लिम चेहरों को शामिल नहीं किया है। पहचान की राजनीति, नागरिकता मुद्दे और परिसीमन जैसे कारकों के चलते अल्पसंख्यक क्षेत्रों में एक नई राजनीतिक धारा बन रही है।