Rajasthan Panchayat-Nikay Elections : राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव क्यों अटके, आयोग रखेगा अपना पक्ष

नगरीय निकाय चुनाव :

19 दिसंबर, 2025 - स्वायत्त शासन विभाग को पहला पत्र परिसीमन की जानकारी को लेकर

24 दिसंबर, 2025 - दूसरा पत्र, स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह

31 दिसंबर, 2025 - जवाब नहीं मिलने पर केवल पंचायतों का मतदाता सूची कार्यक्रम जारी

06 जनवरी 2026 - तीसरा पत्र

20 जनवरी, 2026 - चौथा पत्र

27 जनवरी, 2026 - पांचवां पत्र

03 फरवरी, 2026 - छठा पत्र, तीन दिन में जवाब की चेतावनी

20 फरवरी, 2026 - 196 निकायों के लिए एकतरफा पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

19 मार्च, 2026 - 113 निकायों पर स्थिति स्पष्ट

24 मार्च, 2026 - 113 निकायों के लिए अलग पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी।