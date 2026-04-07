कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने बनाई नई पार्टी, भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा नाम

Navjot Kaur Sidhu New Political Party BRP: कांग्रेस से निकाले जाने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर व पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत सिंह कौर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी दी। एक्स पर एक फोटो शेयर किया है, जिसमें नई पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लिखा है। बता दें कि पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।