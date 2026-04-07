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Bengal Elections: चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस, एमपी, यूपी और बिहार से आएंगे 3000 पुलिस कर्मी

ECI: भारत निर्वाचन आयोग ने एमपी, यूपी और बिहार से 3 हजार अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाने का फैसला लिया है। बंगाल चुनाव में हिंसा को रोकने को लेकर ये फैसला लिया है।

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भारत

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Pushpankar Piyush

Apr 07, 2026

चुनाव आयोग (IANS)

West Bengal Assembly Elections: पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होगा। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। 4 मई को नतीजे आएंगे। चुनावी हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। चुनाव आयोग ने 3000 अतिरिक्त फोर्स तैनात करने का फैसला लिया है। ये पुलिसकर्मी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से बुलाए जाएंगे।

13 अप्रैल से चुनाव

बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए करीब 3,000 अतिरिक्त सशस्त्र पुलिसकर्मियों तैनात करने का निर्णय लिया गया है। ये पुलिसकर्मी 13 अप्रैल को चरणबद्ध तरीके से पहुंचा शुरू हो जाएंगे। जानकारी ये भी सामने आई है कि आयोग पहले ही राज्यभर में केंद्रीय बलों की 2,400 कंपनियों की तैनाती की योजना बना चुका है।

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Updated on:

07 Apr 2026 10:34 am

Published on:

07 Apr 2026 09:35 am

Hindi News / National News / Bengal Elections: चुनाव आयोग ने उठाया बड़ा कदम, चप्पे-चप्पे पर होगी पुलिस, एमपी, यूपी और बिहार से आएंगे 3000 पुलिस कर्मी

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