9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा, हिरासत में पिता-पुत्र को यातना देकर की थी हत्या

छह सालों तक चले ट्रायल के बाद न्यायमूर्ति जी. मुथुकुमारन ने 59 वर्षीय व्यापारी पी. जयराज और उनके 31 वर्षीय बेटे जे. बेनिक्स की मौत के मामले में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की इस दलील को स्वीकार किया है कि पुलिस हिरासत में पिता-पुत्र के साथ किया गय टॉर्चर कोई अचानक हुई घटना नहीं बल्कि सोची-समझी साजिश थी। इसी के तहत पुलिस ने दोनों को पूरी रात पीटा जिसके चलते उनकी मौत हो गई। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार किया है कि आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग कर जानबूझकर गंभीर चोटें पहुंचाईं, जिनके घातक परिणाम होने की पूरी संभावना थी। इसी के चलते कोर्ट ने यह कड़ी सजा देने का फैसला लिया है।