बिजनेसमैन के बेटे ने बाइक पर चढ़ाई कार, 23 साल की लड़की की मौत, साथी गंभीर घायल

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी डारियस डायस (22) कथित रूप से मिनी कूपर कार चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज गति में थी और अचानक उसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग दूर जा गिरे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवती को बचाया नहीं जा सका। मृतका की पहचान दीक्षा परवाडकर के रूप में हुई है, जो एक पांच सितारा होटल में काम करती थी। वहीं बाइक चला रहे उनके सहकर्मी डी अरुणकुमार गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है।