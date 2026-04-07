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बिजनेसमैन के बेटे ने बाइक पर चढ़ाई कार, 23 साल की लड़की की मौत, साथी गंभीर घायल

गोवा के डोना पाउला में तेज रफ्तार मिनी कूपर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

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भारत

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Himadri Joshi

Apr 07, 2026

Road Accident

गोवा में सड़क हादसा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोवा में तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग का एक और मामला सामने आया है। नॉर्थ गोवा के डोना पाउला इलाके में हुए इस हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। एक लग्जरी कार की टक्कर से 23 वर्षीय महिला की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, यह हादसा रविवार रात उस समय हुआ जब होटल में काम करने वाले दो कर्मचारी अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रहे थे।

तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी डारियस डायस (22) कथित रूप से मिनी कूपर कार चला रहा था। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज गति में थी और अचानक उसने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार दोनों लोग दूर जा गिरे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन युवती को बचाया नहीं जा सका। मृतका की पहचान दीक्षा परवाडकर के रूप में हुई है, जो एक पांच सितारा होटल में काम करती थी। वहीं बाइक चला रहे उनके सहकर्मी डी अरुणकुमार गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनका इलाज कर रही है।

कार पर अस्थायी नंबर प्लेट

इस मामले में एक अहम बात यह भी सामने आई है कि कार पर अस्थायी नंबर प्लेट लगी हुई थी। आमतौर पर यह नंबर प्लेट वाहन के रजिस्ट्रेशन से पहले लगाई जाती है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाहन के दस्तावेज पूरी तरह वैध थे और क्या चालक को नियमों की जानकारी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है।

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Updated on:

07 Apr 2026 11:22 am

Published on:

07 Apr 2026 11:20 am

Hindi News / National News / बिजनेसमैन के बेटे ने बाइक पर चढ़ाई कार, 23 साल की लड़की की मौत, साथी गंभीर घायल

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